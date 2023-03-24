ВАШИНГТОН, 24 мар – ПРАЙМ. Речь главы TikTok Чжоу Шоуцзы в ходе слушаний в конгрессе США не изменила отношение властей к соцстети как к угрозе национальной безопасности, заявил в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. США не предоставили доказательств угорозы TikTok, заявил МИД Китая

"Его выступление не изменило наше отношение к тому, что это приложение так или иначе представляет вызов для национальной безопасности", — сказал он.

По словам Кирби, власти США по-прежнему беспокоятся о проблеме передачи информации о пользователях соцсети в Пекин, а также отметил, что комитет по иностранным инвестициям в США продолжает "независимую" оценку в отношении приложения.

Глава TikTok Чжоу Шоуцзы в ходе слушаний в конгрессе США в четверг заявил, что власти Китая не контролируют соцсеть TikTok, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании.

Шоуцзы выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран.