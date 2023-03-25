МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Соучредитель одного из крупнейших производителей микропроцессоров — корпорации Intel — американский бизнесмен и инженер Гордон Мур ушел из жизни в возрасте 94 лет, сказано в заявлении компании. S&P понизило рейтинг Intel до "А" с "А+"

"Intel и фонд Гордона и Бетти Мур объявили сегодня, что соучредитель компании Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет", — говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что он умер мирно в своем доме на Гавайях в пятницу, 24 марта, в окружении семьи.

Мур родился в Сан-Франциско (штат Калифорния) 3 января 1929 года. Вместе с коллегой Робертом Нойсом он основал в июле 1968 года компанию NM Electronics, переименованную позднее в Intel. Мур трудился в ней до 2006 года.

Мур связал в 1960-х годах экспоненциальный рост мощности вычислительной техники с увеличением числа транзисторов в процессе производства микросхем — вдвое каждые два года ("закон Мура").

Кроме того, Мур занимался филантропической деятельностью. Вместе со женой Бетти он в 2000 году основал фонд Гордона и Бетти Мур (Gordon and Betty Moore Foundation), целями которого являются поддержка научных открытий, охрана окружающей среды и улучшение ухода за пациентами.