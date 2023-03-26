ВАШИНГТОН, 26 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил сотрудникам Twitter, которым он владеет, вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, — вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен, утверждает издание The Information.

Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом.

"Илон Маск предложил сотрудникам Twitter гранты в виде акций по оценке примерно в 20 миллиардов… Это прямое признание, насколько упала стоимость Twitter после сделки", — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с письмом бизнесмена подчиненным.

The Information пишет, что оценка с учетом долгов в 13 миллиардов долларов в 11 раз превышает три миллиарда долларов выручки, которые рассчитывает получить Маск в 2023 году. У конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы — Snap, Pinterest или Meta Platforms — оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза, сказано в публикации.