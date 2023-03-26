МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Отечественная Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, ее тестирование уже доступно для бизнеса, сообщили РИА Новости в компании. Опрос показал, каких специалистов работодатели готовы заменить на нейросети

"Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России," — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании пояснили, что SistemmaGPT может работать как на английском, так и на русском языках.

Отмечается, что модель способна анализировать большие объемы данных и находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма, а также работать с пользователями в социальных сетях.

В компании добавили, что SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Ее тестирование уже доступно для бизнеса. "Кроме того, компания активно работает над созданием модели по работе с изображениями и видео. Это позволит решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчет объектов, находящихся на них. Открытие бета-тестирования этой функции планируется на июнь 2023 года", — говорится в релизе.

Чат-бот ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше, чем за неделю. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.