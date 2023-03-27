ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, обнаружила утечку части своего исходного кода, которая несколько месяцев находилась в открытом доступе, сообщает New York Times.

"Часть исходного кода Twitter… просочились онлайн, согласно юридической документации", — говорится в публикации.

Инцидент, как сообщается, является редкой и серьезной проблемой для компании с точки зрения защиты ее интеллектуальной собственности.

Код появился на онлайн-платформе для разработчиков программного обеспечения GitHub, а после его обнаружения представители Twitter обратились к компании с просьбой о его удалении, а также в окружной суд штата Калифорния с требованием к GitHub выявить лицо, разместившее чувствительную информацию.

"Остается неизвестно, как долго утекший код находился в сети, но по всей видимости, он был доступен не менее нескольких месяцев", — пишет газета.

Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом.

По данным издания The Information, в марте сам Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в 20 миллиардов долларов, что более чем вполовину меньше того, что заплатил за нее бизнесмен.