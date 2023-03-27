МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Пользователи магазина приложений RuStore благодаря интеграции в него технологий "Лаборатории Касперского" теперь смогут проверять свои устройства на наличие вредоносных программ, говорится в сообщении компании VK, разработавшей маркетплейс. Мошенники стали чаще использовать схемы с оформлением кредитов

"Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут проверить собственные устройства на наличие вредоносных программ благодаря интегрированным в стор технологиям "Лаборатории Касперского", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что функция является бесплатной. Пользователь в любое время может запустить диагностику вручную или отключить проверку в профиле в приложении RuStore. Если устройство заражено, при запуске последней версии магазина приложений в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы. Пользователь сам решает, как поступить с опасным приложением — удалить его или оставить. Если угроз не обнаружено, пользователю придет соответствующее уведомление. Стандартно проверка будет проходить раз в сутки. Мошенники придумали новую схему обмана с онлайн-магазинами

"Злоумышленники все время актуализируют свои схемы и разрабатывают новые зловреды, в том числе для мобильных устройств. Это и рекламное, и шпионское, и сталкерское ПО, а также различные троянцы. Только в третьем квартале прошлого года наши решения предотвратили больше пяти миллионов атак на пользователей мобильных устройств в мире", — приводятся в сообщении слова директора департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаила Гербера.

По словам операционного директора RuStore Ильи Сверчкова, все доступные в магазине приложения проверяются вручную и автоматически на этапе модерации. "Но существуют сторонние, неофициальные источники, из которых пользователи могут устанавливать приложения, они не всегда надежны. Приложения с вредоносным кодом могут выводить из строя функции смартфона, похищать персональную информацию или следить за устройством", — отметил Сверчков.