МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple с выходом новой операционной системы iOS 17 может разрешить пользователям устанавливать сторонние магазины приложений, помимо AppStore, поделился мнением с РИА Новости директор по проектной деятельности российского магазина приложений NashStore Владимир Зыков. RuStore ввел функцию проверки устройств на вирусы

В воскресенье корреспондент Блумберга Марк Гурман сообщил в Twitter, что выпуск iOS 17 "может похвастаться несколькими "приятными" функциями", хотя изначально Apple приступал к ее разработке, сосредоточившись на исправлении ошибок и повышении производительности.

"Думаю, они расскажут, что дадут возможность зайти альтернативным магазинам приложений", — сказал Зыков, отвечая на вопрос о том, какие функции могут быть добавлены в новую iOS 17. Традиционно Apple представляет новые версии своих операционных систем ежегодно в начале лета на конференции для разработчиков WWDC.

Эксперт напомнил, что в Европе вышел закон о цифровых рынках, который обязывает компанию пустить на площадку альтернативные магазины приложений. "В целом, это революция", — отметил Зыков.

Financial Times на минувшей неделе написала, что новые правила по закону о цифровых рынках (DMA), которые требуют от Apple и Google открыть их мобильные платформы для магазинов приложений, принадлежащих и управляемых другими компаниями, должны вступить в силу в марте 2024 года.

В декабре прошлого года глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что министерство готовит аналогичный европейскому законопроект, который обяжет Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store.