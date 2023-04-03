МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Иностранные приложения начали появляться в российском магазине приложений RuStore, в ближайшее время туда добавят популярные зарубежные сервисы и игры — сейчас идут переговоры с крупными разработчиками, сообщили РИА Новости в VK, который выступает одним из разработчиков маркетплейса. В Kaspersky рассказали, где больше всего нужна защита от дронов

"Мы активно общаемся с крупными разработчиками, в том числе иностранными, и планируем, что в ближайшее время в магазине появятся популярные зарубежные сервисы и игры", — рассказали в пресс-службе компании, отвечая на вопрос, ведутся ли уже переговоры с WhatsApp, Viber, TikTok и Telegram.

Уточняется, что к отечественному магазину приложений уже присоединились более 4 тысяч издателей, и среди них первая иностранная компания — социальная сеть Likee. Как объяснили в VK, перед добавлением в магазин каждое приложение проводит двухфакторную проверку с помощью антивирусных технологий и ручной модерации. Если требования не соблюдаются, то сервис не проходит модерацию.

"RuStore открыт для всех приложений, которые соблюдают правила платформы и безопасны для пользователей, не содержат вредоносного кода, запрещенного или шокирующего контента. Еще, например, в правилах модерации RuStore есть пункт, в котором указано, что разработчик не должен использовать в названии слова "официальный", "государственный" и подобные, если это не соответствует действительности", — добавили в пресс-службе.

VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. В феврале 2023 года RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений.