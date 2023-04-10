МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех игровых консолей Xbox в России, пишут "Известия". Россияне резко сократили покупки игровых консолей и компьютеров

С такой проблемой столкнулись и те пользователи, которые приобретали изделие официально и с гарантией от производителя.

"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались", — заявил корреспонденту издания представитель техслужбы.

Ряд крупных ритейлеров, комментируя ситуацию, подтвердили, что берут на себя все обязательства по обслуживанию консолей Microsoft.

В Роспотребнадзоре заявили, что ответственность за гарантийное обслуживание устройств лежит на продавце. Как отметили в ведомстве, потребитель вправе предъявить претензии относительно ненадлежащего качества товара.