МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех игровых консолей Xbox в России, пишут "Известия".
С такой проблемой столкнулись и те пользователи, которые приобретали изделие официально и с гарантией от производителя.
"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались", — заявил корреспонденту издания представитель техслужбы.
Ряд крупных ритейлеров, комментируя ситуацию, подтвердили, что берут на себя все обязательства по обслуживанию консолей Microsoft.
В Роспотребнадзоре заявили, что ответственность за гарантийное обслуживание устройств лежит на продавце. Как отметили в ведомстве, потребитель вправе предъявить претензии относительно ненадлежащего качества товара.
https://1prime.ru/itb/20230410/840328517.html
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