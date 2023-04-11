ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Корпорация Twitter перестала существовать в качестве отдельной компании в результате слияния с X Corp., принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, говорится в постановлении окружного суда в штате Калифорния. В Госдуме призвали разблокировать Twitter

"Согласно правилу 7,1 (а)(1) Федеральных правил гражданского судопроизводства, нижеподписавшийся адвокат ответчика X Corp. в качестве последователя ответчика Twitter inc. настоящим заявляет, что Twitter была объединена с X Corp. и больше не существует", — говорится в документе.

Там подчеркивается, что X Corp. — дочерняя компания X Holdings.

По данным СМИ, в начале марта Илон Маск зарегистрировал две новые компании X Holdings Corp. и X Corp.