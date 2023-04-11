Twitter перестала существовать как отдельная компания
Компания Twitter перестала существовать как отдельная из-за слияния с X Corp Маска
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ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Корпорация Twitter перестала существовать в качестве отдельной компании в результате слияния с X Corp., принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, говорится в постановлении окружного суда в штате Калифорния.
"Согласно правилу 7,1 (а)(1) Федеральных правил гражданского судопроизводства, нижеподписавшийся адвокат ответчика X Corp. в качестве последователя ответчика Twitter inc. настоящим заявляет, что Twitter была объединена с X Corp. и больше не существует", — говорится в документе.
Там подчеркивается, что X Corp. — дочерняя компания X Holdings.
По данным СМИ, в начале марта Илон Маск зарегистрировал две новые компании X Holdings Corp. и X Corp.
https://1prime.ru/itb/20230411/840338214.html
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