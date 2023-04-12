МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск заявил, что массовые увольнения в Twitter нужны были, чтобы не допустить банкротства компании. Twitter перестала существовать как отдельная компания

Массовые увольнения произошли в Twitter в ноябре 2022 года после прихода Маска, в дальнейшем были менее масштабные сокращения.

"Проблема в том, что компания обанкротится, если мы немедленно не сократим расходы. Это не забота и не безразличие. Если весь корабль утонет, то все останутся без работы", — заявил Маск в интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, когда у него спросили о массовых увольнениях в Twitter.

Предприниматель отметил, что сократить штат сотрудников с почти 8 тысяч человек до примерно 1,5 тысячи было "нелегко".

Маск также добавил, что Twitter изменит метку Би-би-си на "финансируемое за счет бюджетных средств".

Американский телеканал CNN сообщал, что корпорация Би-би-си ведет переговоры с Twitter, чтобы "как можно скорее" решить вопрос с удалением маркировки в соцсети "СМИ, финансируемое правительством". Ранее МИД Великобритании заявлял, что британские власти единовременно выделили 20 миллионов фунтов телерадиокорпорации Би-би-си в рамках обновленного Комплексного обзора для поддержки англоязычного вещания и противодействия дезинформации. Утверждалось, что такое решение было принято на фоне событий последнего года, в частности, на Украине. Twitter вернул оригинальный логотип с голубой птичкой

Администрация Twitter в 2020 году сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.

Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.