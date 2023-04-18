МОСКВА, 18 про — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление недостоверной информации о мобилизации и ядерной войне, передает корреспондент РИА Новости. Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России

"Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Протокол выписан по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента).

Речь идет о трансляциях с четырьмя ссылками на видеоролики с фейками про мобилизацию и ядерную войну, в том числе записью с высланным из РФ блогером Некоглаем.

Представитель компании в суд не пришел, и судья Вахрамеев заметил, что юристы Twitch "раньше являлись, теперь перестали, видимо, поняли, чем все закончится".

Ранее Twitch Interactive было назначено пять штрафов по аналогичным протоколам на общую сумму 15 миллионов рублей.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.