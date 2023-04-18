МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Разработчик программ "МойОфис" представил российский аналог Microsoft Teams — единое цифровое рабочее пространство Squadus, который включили в реестр отечественного ПО, рассказал генеральный директор компании Павел Калякин на пресс-конференции. В Минцифры хотят упростить получение ипотеки для молодых IT-специалистов

"Сегодня мы вкладываем кирпичик в экосистему и представляем новый продукт, который называется Squadus. Squadus, как мы его называем, в первую очередь цифровое рабочее пространство для совместной работы, корпоративного общения. И он знаменателен тем, что буквально несколько дней назад, в апреле 2023 года, решение было включено в реестр отечественного ПО", — отметил Калякин.

Squadus представляет собой платформу, внутри которой есть корпоративный мессенджер, сервис работы с документами и управления видео-конференц-связью. Он доступен в веб-версии, мобильном и десктопном приложении, поддерживает ОС "Альт", Astra Linux, "РЕД ОС", а также macOS, Windows, iOS и Android. При разработке компания ориентировалась на референсного игрока рынка — Microsoft Teams.

Продукт предназначен только для корпоративного использования. В тестовом режиме его уже использовали такие компании, как "Лаборатория Касперского" и фармацевтическая компания "Р-фарм". Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам

"Рынок (корпоративных коммуникаций — ред.), на самом деле, очень интересный — 36 миллиардов рублей. Безумно растущий последние пару лет, 20-30% роста. Огромный интерес к рынку заказчиков, со стороны прессы, со стороны как российского, так и мирового сообщества," — отметил директор по продуктам "МойОфис" Евгений Фенюшин. Он также добавил, что в качестве экспортного потенциала компания рассматривает страны Латинской Америки и африканского континента.

Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.