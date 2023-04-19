МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американская компания Meta* в среду начнет новый раунд увольнений, который может затронуть около 4 тысяч сотрудников, передает новостной сайт Vox со ссылкой на служебную записку сотрудникам компании и представителя. Америку ненавидит весь мир, заявил глава МВД Турции

В служебной записке, опубликованной на доске объявлений для сотрудников Meta* во вторник вечером и просмотренной Vox, компания сообщила, что увольнения начнутся в среду и затронут широкий спектр технических команд, включая тех, кто работает в Facebook** и Instagram**, а также в подразделении Reality Labs (занимается развитием метавселенной) и Whats App. "Сокращения могут составить около 4 000 рабочих мест", — сообщил сайту представитель компании.

Ранее, в марте, компания сообщала о намерении сократить примерно 10 тысяч сотрудников с апреля.

В ноябре 2022 года компания сообщила, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов. А в начале февраля нынешнего года агентство Блумберг писало, что Meta* просит многих менеджеров и директоров перейти на индивидуальную работу или покинуть компанию, поскольку она пытается увеличить свою эффективность.

Компания Facebook** в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Соцсеть, признанная в России экстремистской



WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения