МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что корпорация Microsoft незаконно использовала данные социальной сети Twitter для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ), по словам бизнесмена, пришло время для судебного разбирательства. Илон Маск назвал наступление дефолта в США неизбежным

"Они тренировали (искусственный интеллект — ред.) незаконно, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства", — написал Маск на своей странице в Twitter.

В январе агентство Блумберг сообщало, что Microsoft планирует внедрить искусственный интеллект, в частности, языковую основу чат-бота ChatGPT, в свои веб-сервисы, в том числе Word и Excel. Сообщалось, что Microsoft рассматривает возможность инвестирования до 10 миллиардов долларов в создателя чат-бота ChatGPT.

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.