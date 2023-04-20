МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что корпорация Microsoft незаконно использовала данные социальной сети Twitter для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ), по словам бизнесмена, пришло время для судебного разбирательства.

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"Они тренировали (искусственный интеллект — ред.) незаконно, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства", — написал Маск на своей странице в Twitter.

В январе агентство Блумберг сообщало, что Microsoft планирует внедрить искусственный интеллект, в частности, языковую основу чат-бота ChatGPT, в свои веб-сервисы, в том числе Word и Excel. Сообщалось, что Microsoft рассматривает возможность инвестирования до 10 миллиардов долларов в создателя чат-бота ChatGPT.

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.