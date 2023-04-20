МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов: бизнес выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжит работать в стране под брендом F.A.C.C.T, говорится в сообщении компании. Стало известно, как часто россиян атакуют финансовые мошенники

В начале июля 2022 года компания заявляла, что завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса, для работы в России и СНГ создана новая полностью автономная структура.

"В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. Новые владельцы сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T. В дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке", — сообщает компания в четверг.

Новое название расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies ("Борьба с технологиями киберпреступности"). Компания продолжает оказывать услуги кибербезопасности в прежнем объеме и создавать высокотехнологичные решения для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

"Главой F.A.С.С.T. назначен один из самых опытных и успешных топ-менеджеров Валерий Баулин, ранее занимавший позицию регионального директора Group-IB. Он отвечает за стратегию компании в России и СНГ, выход на новые рынки, а также устойчивое финансовое развитие бизнеса", — добавили в компании.

В ходе финального этапа разделения активов сооснователь и глава Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю Баулину и вышел из состава акционеров. Сумма сделки не разглашается. Основным акционером российского юрлица под новым брендом F.A.С.С.T. по-прежнему остается основатель Group-IB Илья Сачков.