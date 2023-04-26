МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, по итогам первого квартала 2023 года сократил в годовом выражении чистую прибыль на 8,4% — до 15,051 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга. Биржи США снижаются после выхода отчетов ряда компаний

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 1,17 доллара против 1,23 доллара годом ранее. Прогноз предполагал прибыль в 1,08 доллара. Выручка компании при этом увеличилась на 2,6% — до 69,787 миллиарда долларов при прогнозе в 68,87 миллиарда.

Доходы компании от рекламы сократились на 0,2%, до 54,548 миллиарда долларов. Доходы от Google Cloud в первом квартале поднялись на 28%, до 7,454 миллиарда долларов.

Alphabet также отметила, что 19 апреля начала обратный выкуп своих акций класса A и класса C на сумму 70 миллиардов долларов, который будет проводиться "время от времени", в зависимости от условий на рынке.

После закрытия основных торгов акции Alphabet на NASDAQ дорожают на 2,7%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.