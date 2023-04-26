МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. На Западе глобальной практикой становится регламентированный властями контроль над содержанием интернет-плаформ, рассказал сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал, как США переоценили силы, навязывая миру свои правила

Он указал на тот факт, что Евросоюз вводит систему правил для таких крупных ресурсов, как Google, Meta*, Twitter.

"Регулирование не только рекламно-коммерческих, но и содержательных аспектов глобальных платформ становится глобальной практикой. Период их деятельности по принципу "чего хочу, то и ворочу", прикрываемый термином "правила сообщества", подошел к концу", — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Регулирование глобальных сетей превращается в норму, заключил он.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская