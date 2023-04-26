Пушков указал на новый этап в развитии глобальных интернет-платформ
Пушков рассказал, что регулирование содержания глобальных платформ становится глобальной практикой
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. На Западе глобальной практикой становится регламентированный властями контроль над содержанием интернет-плаформ, рассказал сенатор Алексей Пушков.
Он указал на тот факт, что Евросоюз вводит систему правил для таких крупных ресурсов, как Google, Meta*, Twitter.
"Регулирование не только рекламно-коммерческих, но и содержательных аспектов глобальных платформ становится глобальной практикой. Период их деятельности по принципу "чего хочу, то и ворочу", прикрываемый термином "правила сообщества", подошел к концу", — отметил Пушков в своем Telegram-канале.
Регулирование глобальных сетей превращается в норму, заключил он.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/itb/20230426/840471859.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.