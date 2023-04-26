МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые девять месяцев 2022-2023 финансового года, завершившихся 31 марта 2023 года, сократилась на 6,6% в годовом выражении и составила 52,28 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Alphabet в первом квартале снизилась на восемь процентов

Общая выручка за три квартала увеличилась на 6,4% в годовом выражении, до 155,726 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период сократилась до 6,99 доллара с 7,41 доллара годом ранее.

В третьем квартале финансового года чистая прибыль компании увеличилась на 9,4% в годовом исчислении, до 18,299 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 7,1% и составила 52,857 миллиарда долларов при прогнозе в 51,12 миллиарда, а разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца выросла до 2,45 доллара с 2,22 доллара при прогнозе в 2,24 доллара.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud, на которую приходится больше 40% от общей выручки компании, в третьем квартале поднялась на 16,3% в годовом выражении — до 22,081 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 10,9% — до 17,516 миллиарда долларов. В четвертом квартале компания прогнозирует выручку подразделения Intelligent Cloud на уровне 23,6-23,9 миллиарда долларов, Productivity and Business Processes — в 17,9-18,2 миллиарда долларов.

После закрытия основных торгов и выхода отчетности акции компании дорожают на 8,5%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.