МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании приняло решение заблокировать покупку одного из самых популярных издателей видеоигр Activision Blizzard компанией Microsoft, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства Великобритании. Маск обвинил Microsoft в незаконном использовании данных Twitter

"Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании заблокировало предложенную Microsoft сделку по приобретению Activision", — говорится в релизе.

Отмечается, что решение ведомства вызвано опасениями, что сделка может повлиять на будущее быстрорастущего рынка облачного гейминга, так как она бы значительно усилила контроль Microsoft над еще развивающимся игровым сектором, из-за чего в этой сфере будет меньше инноваций и возможностей играть без покупки дорогостоящих консолей и компьютеров.

Управление заявляло о своих опасениях еще в феврале, чтобы компания Microsoft могла поработать над сделкой, однако "предложенное компанией Microsoft решение недостаточно учитывает обеспокоенность в секторе облачного гейминга", говорится в сообщении.

Президент Microsoft Брэд Смит написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение.

В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиардов долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начала проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга.