МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta* в первом квартале 2023 года уменьшилась в годовом выражении на 24% и составила 5,709 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев снизилась на семь процентов

Разводненная прибыль на акцию составила 2,2 доллара против 2,72 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,02 доллара. Выручка компании поднялась на 3% по отношению к предыдущему году, до 28,645 миллиарда долларов, аналитики ожидали выручку в 27,61 миллиарда.

Выручка компании от рекламы за квартал составила 28,101 миллиарда долларов, что на 4,1% выше аналогичного показателя за первый квартал предыдущего года. Число ежедневно активных пользователей в марте 2023 года увеличилось на 5% в годовом выражении и составило 3,02 миллиарда человек.

В марте компания объявила о трех раундах сокращения сотрудников. Ожидается, что общие расходы, связанные с этим, составят около 1 миллиарда долларов, 523 миллиона из которых пришлись на первый квартал. Meta* также прогнозирует, что выручка компании во втором квартале составит 29,5-32 миллиарда долларов.

Акции Meta* после закрытия основных торгов подскакивают в цене на 11,4%.

Компания Facebook* в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская