Чистая прибыль Meta* в первом квартале упала на 24 процента, до 5,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta* в первом квартале 2023 года уменьшилась в годовом выражении на 24% и составила 5,709 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,2 доллара против 2,72 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,02 доллара. Выручка компании поднялась на 3% по отношению к предыдущему году, до 28,645 миллиарда долларов, аналитики ожидали выручку в 27,61 миллиарда.
Выручка компании от рекламы за квартал составила 28,101 миллиарда долларов, что на 4,1% выше аналогичного показателя за первый квартал предыдущего года. Число ежедневно активных пользователей в марте 2023 года увеличилось на 5% в годовом выражении и составило 3,02 миллиарда человек.
В марте компания объявила о трех раундах сокращения сотрудников. Ожидается, что общие расходы, связанные с этим, составят около 1 миллиарда долларов, 523 миллиона из которых пришлись на первый квартал. Meta* также прогнозирует, что выручка компании во втором квартале составит 29,5-32 миллиарда долларов.
Акции Meta* после закрытия основных торгов подскакивают в цене на 11,4%.
Компания Facebook* в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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