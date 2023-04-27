МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские госзаказчики в 2022 году потратили на закупку операционной системы (ОС) Microsoft Windows 57 миллионов рублей — это на 82% меньше в сравнении с 2021 годом; при этом в первом квартале 2023 года состоялась только одна такая закупка на 31 тысячу рублей, подсчитали для РИА Новости в проекте "Контур.Торги". Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев снизилась на семь процентов

"В 2022 году опубликовали закупки только на 57 миллионов рублей — что на 82% ниже стоимости аналогичных закупок в 2021 году… в 2019 году было опубликовано 305 закупок на сумму 216,4 миллиона рублей, в 2020 году — 314 закупок на 282,2 миллиона рублей, в 2021 году — 414 закупок на 326 миллионов рублей", — говорится в исследовании.

"А в первом квартале 2023 года состоялась только одна закупка OC Microsoft Windows с контрактом на 31 тысячу рублей", — отмечается там же.

Аналитики объясняют это тем, что госзаказчики переходят на отечественные ОС, среди которых наиболее популярны РЕД ОС и Astra Linux. Они созданы на базе зарубежной ОС Linux и обе входят в реестр российского ПО и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

В исследовании уточняется, что в 2021 году госзаказчики совершили 81 закупку Astra Linux на 92 миллиона рублей и 18 закупок РЕД ОС на 10 миллионов рублей, в 2022 году — 228 закупок Astra Linux на 1,398 миллиарда рублей и 33 закупки РЕД ОС на 44 миллиона рублей. В 2023 году было совершено 50 сделок по закупке Astra Linux на 57 миллионов рублей, а по РЕД ОС — 3 сделки на 11,9 миллиона рублей. В "Контур.Торгах" такой скачок спроса на отечественное ПО связывают с приостановкой продаж новых продуктов Microsoft в России с марта 2022 года.

Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране.