МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Видеохостинг Rutube, принадлежащий "Газпром-медиа холдингу" (ГПМХ), рассчитывает вложиться в масштабное обновление инфраструктуры, пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании. В Rutube рассказали, где применяют искусственный интеллект

По словам собеседников издания, видеохостинг оценивает затраты в районе 30 миллиардов рублей. Один из них сказал, что финансирование внутри ГПМХ уже выделено. При этом, по его словам, изначально Rutube запрашивал 50–55 миллиардов рублей

Как сообщается, Rutube рассчитывает увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube.

В инфраструктурную программу, по словам источника, входит и расширение сети доставки контента (CDN).

В апреле технический директор Rutube Ростислав Чернаков сообщил ComNews, что к 15 CDN-серверам, уже размещенным в России и Абхазии, к концу года планируется добавить серверы еще в семи российских городах, а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане.