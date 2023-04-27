"Яндекс" назвал число работающих за границей сотрудников
"Яндекс": число работающих за границей сотрудников в 2022 году выросло почти в три раза
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Число сотрудников "Яндекса", работающих за пределами России, на конец 2022 года выросло почти в 3 раза за год, составив 1727 человек против 607 сотрудников на конец 2021 года, говорится в отчете "Яндекса".
Согласно отчету, в компании на конец 2022 года работали 20,9 тысячи сотрудников, при этом 1727 из них осуществляли свою деятельность за пределами страны.
В 2021 году в компании работали 17,4 тысячи человек, из них 607 сотрудников — за границей.
В марте компания сообщила, что гибридный режим работы станет основным в "Яндексе", при этом работать из офиса можно будет не только из России, но и в любом из международных хабов компании, также в некоторых случаях сохранится удаленка. Отмечалось, что при этом сотрудники могут выбрать для работы любой из офисов "Яндекса" в России или в международном хабе (например, в Казахстане, Армении, Сербии или Турции).
https://1prime.ru/itb/20230427/840482489.html
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