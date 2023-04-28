МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США, пишет "Коммерсант". Чистая прибыль Microsoft за девять месяцев снизилась на семь процентов

По данным издания, с начала года ряд российских представительств международных компаний начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества. Как пишет газета, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около тысячи организаций.

"Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления", — отмечается в публикации.

Источник среди дистрибуторов сообщил, что спрос на продукцию от Microsoft среди российского бизнеса по-прежнему есть, а сам софт поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.

Директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров сообщил, что Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. В то же время Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства России.

Руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог" Людмила Богатырева считает, что попытка компании сохранить присутствие в России может быть связана с репутационными рисками на рынках других стран. "Увидев резкий отказ компании от работы с локальным российским бизнесом по политическим причинам, компании в других странах будут настороженнее в отношении Microsoft", — отметила она.