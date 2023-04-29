МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские IT-компании смогут подтвердить государственную аккредитацию с 12 мая до 1 июня текущего года на портале "Госуслуг", сообщило Минцифры. Мосбиржа оценила долю компаний IT-сектора в дебютных размещениях облигаций

В ведомстве отметили, что, согласно новым правилам, представители отечественного IT-бизнеса подтвердят госаккредитацию, подав заявления на Госуслугах с 12 мая по 1 июня. Компании должны будут указать доходы от деятельности в сфере информационных технологий, ссылку на портал, название и номер программного обеспечения в реестре, при наличии, а также доход от его реализации.

"Все аккредитованные IT-компании, в том числе получатели льгот, должны подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009. В противном случае они лишатся аккредитации. Тем, кто не подал согласие, или подал с ошибками, Минцифры направило уведомление на Госуслугах и на электронную почту", — добавило министерство.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, IT-бизнесу необходимо действующее согласие на раскрытие налоговой тайны, уровень средней зарплаты в компании относительно показателя по региону, а также актуальная информация о деятельности организации.

При этом, уточнили в Минцифры, аккредитацию не нужно подтверждать компаниям, которые пользуются налоговыми льготами в первом квартале, а правообладатели ПО из спецреестра могут не подтверждать соответствие критерию по уровню зарплаты.