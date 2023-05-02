МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Стартовал прием заявок от московских ИТ-компаний на участие в программе по увеличению выручки через экспортный акселератор, подать заявку можно до 29 мая, сообщается на портале мэра столицы. Мосбиржа оценила долю компаний IT-сектора в дебютных размещениях облигаций

"Начался прием заявок на участие в программе по увеличению экспортной выручки. 20 предприятий, отобранных экспертами, смогут пройти акселератор при поддержке Правительства Москвы. Город софинансирует 85 процентов стоимости участия. Поддержку могут получить предприниматели Москвы без бюджетных задолженностей, которые развивают ИТ-продукты. Подать заявку можно до 29 мая", — говорится на сайте.

По приведенным на портале словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, Московский экспортный центр софинансирует участие столичных ИТ-компаний в акселераторе GoGlobal с 2020 года. Этот акселератор дает возможность предпринимателям проверить международный спрос на свой продукт или услугу, найти новых клиентов, адаптировать продукт для иностранного рынка и сформировать экспортную стратегию.

Всего с 2020 года поддержку получили более 160 предприятий, которые по результатам заключили экспортные контракты с партнерами из Индии, ОАЭ, Китая, Таиланда, Сербии, стран СНГ и других.