МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Попытки искусственного сдерживания роста цен на российский софт могут привести как к снижению прибыли компаний — разработчиков ПО и сокращению инвестиций в исследования и разработки, так и к сдерживанию инфляции и сохранению доступности продукта для потребителей, заявил РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Аналитик предсказал существенный рост выручки российских разработчиков

В середине апреля Минцифры сообщило, что ведущие IT-компании России договорились о саморегулировании цен на программное обеспечение и предложили ввести механизм ценового саморегулирования, при поступлении жалоб на необоснованное повышение стоимости ПО аккредитация компании может быть приостановлена на время проверки.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, в рамках которой участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год.

"Попытки искусственного сдерживания роста цен могут дать и негативный эффект, и позитивный. Негативный эффект — снижение прибыли компаний — разработчиков ПО, что может привести к сокращению инвестиций в исследования и разработки, к сокращению количества новых продуктов на рынке, к снижению качества продукции, снижению конкуренции на рынке, замедлению темпов технологического прогресса", — сказал Бойко.

При этом, по словам эксперта, позитивный эффект очевиден — попытка сдерживать инфляцию и сохранять доступность продукта для потребителей. "Сейчас вряд ли можно надеяться на эффективную работу такого классического механизма сдерживания роста цен, как избыточное предложение на рынке, то есть высококонкурентное предложение", — отметил Бойко.

По словам президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова, вопрос о росте цен на ПО "поставлен сверху". "По-видимому, крупными корпорациями, которые вынуждены в оперативном порядке заниматься импортозамещением ПО… Понятно, что решение проблемы сокращения бюджетов может быть найдено только на почве компромисса, ведь разработчикам ПО нужны средства для разработки новых продуктов, а корпорациям нужно экономить сокращающиеся бюджеты", — отметил Макаров.

В феврале глава компании по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов заявил, что часть российских разработчиков средств в сфере информационной безопасности, став после ухода западных вендоров монополистами на отечественном рынке в своём сегменте, начали поднимать цену на свои продукты, некоторые делали это дважды за прошлый год.