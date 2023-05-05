"Яндекс" 18 мая откроет для посетителей центр, где тестируют роботов для "Яндекс Маркета"
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" 18 мая откроет для посетителей центр робототехники, на котором компания тестирует собственных складских роботов для "Яндекс Маркета", сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"18 мая те, кто заранее зарегистрировался, смогут попасть на официальное открытие центра "Яндекса" по созданию складских роботов "Маркета". Команда робототехники уже начала работать в центре этой весной, а теперь в нём смогут побывать и гости", — заявили там, уточнив, что регистрация проходит на официальном сайте компании с 4 по 16 мая.
Отмечается, что площадь полигона составляет около тысячи квадратных метров. По мнению компании, он позволит "Яндекс Маркету" тестировать прототипы, а также быстрее собирать и выпускать для работы на складах промышленных роботов, которые помогут маркетплейсу сократить расходы на хранение товаров и повысят эффективность логистики. Однако размер инвестиций в проект там не раскрыли.
Например, оба представленных на данный момент складских робота маркетплейса — инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus — участвуют в стандартных операционных процессах логистического комплекса компании в подмосковном Софьине. "В дальнейшем роботизация будет использоваться и на других объектах, если это будет экономически целесообразно", — уточнили там.
"Центр робототехники — хаб для работы соответствующего подразделения "Яндекс Маркета", которое насчитывает уже почти 50 человек. Другие команды "Яндекса" могут работать в центре, если возникает такая необходимость", — заключили в компании.
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