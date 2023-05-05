МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" 18 мая откроет для посетителей центр робототехники, на котором компания тестирует собственных складских роботов для "Яндекс Маркета", сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" назвал число работающих за границей сотрудников

"18 мая те, кто заранее зарегистрировался, смогут попасть на официальное открытие центра "Яндекса" по созданию складских роботов "Маркета". Команда робототехники уже начала работать в центре этой весной, а теперь в нём смогут побывать и гости", — заявили там, уточнив, что регистрация проходит на официальном сайте компании с 4 по 16 мая.

Отмечается, что площадь полигона составляет около тысячи квадратных метров. По мнению компании, он позволит "Яндекс Маркету" тестировать прототипы, а также быстрее собирать и выпускать для работы на складах промышленных роботов, которые помогут маркетплейсу сократить расходы на хранение товаров и повысят эффективность логистики. Однако размер инвестиций в проект там не раскрыли.

Например, оба представленных на данный момент складских робота маркетплейса — инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus — участвуют в стандартных операционных процессах логистического комплекса компании в подмосковном Софьине. "В дальнейшем роботизация будет использоваться и на других объектах, если это будет экономически целесообразно", — уточнили там.

"Центр робототехники — хаб для работы соответствующего подразделения "Яндекс Маркета", которое насчитывает уже почти 50 человек. Другие команды "Яндекса" могут работать в центре, если возникает такая необходимость", — заключили в компании.