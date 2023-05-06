МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Распознать фото людей, которые, в том числе с мошенническими целями, сгенерированы нейросетью, можно по ряду признаков, рассказал RT заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт оценил, чем нейросети будут заниматься в будущем

"Нейросети на современном уровне развития имеют массу навыков: как полезных, так и тех, которые могут ввести людей в заблуждение. Например, искусственный интеллект научился практически идеально генерировать фото несуществующих людей. Такие изображения можно использовать для самых разных целей, в том числе мошеннических", — отметил он.

По его словам, есть несколько моментов, которые помогут определить, что фото является фейковым — в первую очередь нужно обратить внимание на формат фотографии.

"Многие программы на основе искусственного интеллекта генерируют только фото лица крупным планом, на которых обрезан практически весь фон — в формате "на паспорт". Если фон всё-таки видно, то обычно он размытый, а появляющиеся детали прорисованы очень условно: например, здания могут быть наклонёнными, а деревья — как на детском рисунке", — объяснил специалист.

Если говорить об овале и пропорциях фейкового портретного фото, то они всегда практически идеальны и стремятся к золотому сечению, добавил он.

"Настоящие человеческие лица хоть немного, но асимметричны. Устаревшие нейросети, наоборот, выдают излишне непропорциональные лица. Если с генерированием лиц нейросети делают действительно невероятные успехи, то другие части тела удаются им намного хуже", — рассказал Магомедов.

Особенно это касается рук и пальцев на них, уточнил он.

"Дело в том, что голова у каждого человека находится на одном месте относительно туловища, тогда как конечности могут вести себя для нейросети непредсказуемо. Отсюда и странное количество пальцев, и неестественное положение рук на фейковых изображениях", — указал специалист.

Также можно обратить внимание на глаза человека на фотографии: в фейковых фото практически невозможно уловить их выражение, взгляд кажется размытым, несфокусированным, подчеркнул Магомедов.

"И ещё один маркер — насыщенность кадра мелкими деталями и элементами. Чем больше на фото предметов интерьера, надписей на одежде, элементов природы или городской среды, тем выше вероятность, что фото настоящее. Однако важно понимать, что такие признаки отличают самые простые генераторы фото", — добавил он.