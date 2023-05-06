АЛМА-АТА, 6 мая — ПРАЙМ. Российские компании по большей части очень чувствительны к сообщениям о возможных утечках и внимательно реагируют на такие угрозы, в отличие от организаций в других развитых странах, в том числе западных, чаще оставляющих такую информацию без внимания, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова. Россиянам рассказали, как распознать фото людей, созданные нейросетью

Она рассказала об опыте компании, когда, анализируя информацию в даркнете о внешних угрозах для своих клиентов, специалисты стали замечать в даркнете объявления о других крупных компаниях и решили тоже уведомить их об угрозах.

"В 2022 году мы нашли около 300 таких инцидентов, из них 43 относились к России, причем в половине кейсов компании были готовы оперативно реагировать, хотели получить всю информацию об угрозе. Половина — очень хороший показатель, в целом российские компании с этой точки зрения молодцы", — добавила она.

А вот другие развитые страны, по ее словам, чаще вообще не реагируют на подобные сообщения. "Были инциденты и касающиеся стран Европы, возможно, это особенности менталитета, мы отправили им всю информацию, пояснили, что все бесплатно, мы рады помочь, но обратной связи от них в основном не получали. Это касается всех киберинцидентов, которые чаще всего приводят к утечкам", — пояснила эксперт.

При этом, что касается количества "сливов" данных по России, то, по сравнению с прошлым годом, когда, по подсчетам компании, в сеть утекло более 1,5 миллиарда записей россиян, в 2023 году утечек стало меньше. "Но общая тенденция такая, что случаев стало меньше, но сами утечки более крупные, более крупные компании подвергаются атакам. И если раньше выкладывали практически раз в два дня, то сейчас все стало реже, но что-то более привлекающее внимание", — рассказала Новикова.

В январе президент РФ поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. В декабре прошлого года Минцифры предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. В марте глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что финальная версия законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных готова.