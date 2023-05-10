МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. "Ростелеком" до конца 2023 года планирует ввести в эксплуатацию свыше 6 тысяч стоек для серверов, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее, следует из комментария РИА Новости вице-президента компании по информационным технологиям Кирилла Меньшова и пояснения пресс-службы. IT-компании смогут подтвердить госаккредитацию на Госуслугах до 1 июня

"В этом году мы сдали в эксплуатацию более 3000 стоек в ЦОД, и общий объем — более 6000 новых стоек — планируем до конца года ввести в эксплуатацию", — сказал Меньшов.

"На текущий момент свободных стоек для размещения оборудования по стране у "Ростелекома" более 1500", — добавил он.

В пресс-службе компании отметили, что в прошлом году компания ввела в эксплуатацию 1300 стоек. "Сервера производят Yadro, "Аквариус" и другие компании. Но крупнейшие — "Аквариус" и Yadro", — сказал Меньшов.