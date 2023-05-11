Итальянский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Apple
Итальянское AGCM подозревает Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке
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РИМ, 11 мая — ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование в отношении американской компании Apple в связи с предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.
"Начато расследование в отношении Apple в связи с предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с апреля 2021 года компания руководствуется более жесткой политикой конфиденциальности в отношении сторонних разработчиков приложений, чем по отношению к себе.
Кроме того, сторонние разработчики и рекламодатели находятся в невыгодном положении с точки зрения качества данных, предоставляемых им Apple, об эффективности рекламных кампаний в их приложениях.
https://1prime.ru/itb/20230511/840569912.html
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