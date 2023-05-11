РИМ, 11 мая — ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование в отношении американской компании Apple в связи с предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора. Прибыль Apple в первом полугодии фингода упала на девять процентов

"Начато расследование в отношении Apple в связи с предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля 2021 года компания руководствуется более жесткой политикой конфиденциальности в отношении сторонних разработчиков приложений, чем по отношению к себе.

Кроме того, сторонние разработчики и рекламодатели находятся в невыгодном положении с точки зрения качества данных, предоставляемых им Apple, об эффективности рекламных кампаний в их приложениях.