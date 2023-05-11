МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы выписал штраф на 3 миллиона рублей Google за то, что она не удалила ролики с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ), сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Итальянский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Apple

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Роскомнадзор составил на Google протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента).

Согласно материалам дела, Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких роликов про "гей-свадьбы", "места отдыха геев" и прочее подобное, а также роликов о руфинге и дискредитирующих применение ВС РФ в зоне специальной военной операции. Затем ведомство составило протокол в отношении компании.

Юрист Google, заявил что хотя ведомство и учло все российские и международные формальности при извещении, на которые он ранее указывал, у него остались вопросы к оформлению скриншотов, а также к тому, "каким образом Роскомнадзор убедился, что извещения доставлены". Он счел, что суд не может принять доказательства, и просил прекратить производство по делу.

Ранее этот же судья неоднократно штрафовал компанию Google за аналогичные правонарушения.