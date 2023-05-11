МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Американская корпорация Google и WhatsApp признали, что знают об ошибке, из-за которой кажется, что мессенджер просит доступ к микрофону некоторых гаджетов на Android без повода, пишет портал Engadget. Twitter запустил пробную версию зашифрованных личных сообщений

Проблема, как отмечается, возникла месяц назад и привлекла к себе внимание после публикации в Twitter. О ней позднее также рассказал предприниматель Илон Маск.

Инженер Фоад Дабири выложил в соцсеть снимок экрана, на котором показано, какие приложения и получают доступ к микрофону и камере гаджета и как часто. WhatsApp сделал это за полчаса пять раз.

"WhatsApp использует микрофон в фоновом режиме, пока я спал и до тех пор, как проснулся в 6 утра (и это только часть графика!). Что происходит?" — задался вопросом он.

Маск ретвитнул пост, добавив, что WhatsApp нельзя доверять. Сам мессенджер предположил, что проблема связана с Android.

"Мы считаем, что это ошибка в Android, которая неправильно атрибутирует информацию на их панели конфиденциальности, мы связались с Google для расследования и исправления», — говорится в Twitter приложения.

Месяц назад портал wabetainfo уже сообщал о подобной проблеме, заметив, что для решения ее можно попробовать перезагрузить устройство.

Позднее Google подтвердил, что ошибка вызвана неточными данными в панели конфиденциальности.

"Ошибка, влияющая на пользователей WhatsApp, создает неправильные индикаторы конфиденциальности и уведомления на панели конфиденциальности. Мы работаем над исправлением", — добавила компания.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.