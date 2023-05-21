МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Состояние американского бизнесмена Марка Цукерберга в этом году увеличилось на 44 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем среди миллиардеров, пишет Bloomberg. Meta* уволит еще несколько тысяч сотрудников, сообщили СМИ

Капитал миллиардера складывается в основном из его доли в Meta*. Акции в этом году взлетели в стоимости более чем вдвое, в результате чего состояние Цукерберга достигло 89,9 миллиардов долларов.

Как отмечается, в прошлом году бизнесмен сделал ставку на метавселенную, но это дорого ему обошлось: в какой-то момент его состояние упало более чем на 100 миллиардов долларов, хотя всего несколько лет назад был третьим в списке богатейших людей в мире.

* деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская