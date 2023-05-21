МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта повлечет массовую безработицу и в конечном итоге разделение людей на тех, у кого будущее есть, и тех, у кого его нет, пишет обозреватель болгарского издания "Труд" Валентин Кардамски. OpenAI поддержала идею международного регулирования ИИ под руководством США

По его прогнозу, первая волна внедрения ИИ приведет к потере сотен миллионов рабочих мест, а труд будет все больше обесцениваться. "Переобучение на рабочие места, не занятые искусственным интеллектом, не решит проблему, потому что конкуренция между оставшимися безработными станет больше и жестче", — считает он.

"Вполне вероятно, что в качестве решения проблемы правительства охотно предложат этот паразитический и разрушительный для человеческого развития пожизненный минимальный базовый доход (МБД), о котором говорит Клаус Шваб. Потому что этот МБД автоматически превращает всех в безгласных рабов, зависимых от минимальных подаяний. Человеческую биомассу. По сути — скот!" — прогнозирует журналист.

Второй волной будет, по выражению Кардамски, "регресс и деэволюция", которая заключается в том, что люди, оставшиеся на минимальных подачках от правительств, остановятся в развитии. "Главной борьбой для них всегда было обеспечение средств к существованию и лучшего будущего. В описанной ситуации им не нужно будет бороться за пропитание, и большую их часть устроит обеспеченное жалкое будущее", — отмечается в материале.

Всё это, как подчеркивает автор, приведет к "тотальному разделению" на тех, у кого есть права, шанс на развитие и будущее — и на тех, у кого ничего из перечисленного нет.

"Третья волна возможна только в том случае, если информация о том, что искусственный интеллект уже саморазвивается, верна! И тогда возникает вопрос: нужны ли будут ему люди, когда он займет вершину властной пирамиды?" — заключает автор.

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