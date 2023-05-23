МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Затраты на госзакупки антивирусного программного обеспечения (ПО) с 2019 года выросли в России в 2,5 раза — до 2,3 миллиарда рублей в 2022 году, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Контур.Торги". Россиянам назвали кнопки, которые нельзя нажимать при зависании компьютера

Как следует из аналитических данных, в 2019 году количество закупок антивирусного ПО составляло 2076 штук с общей суммой опубликованных торгов в 944 миллиона рублей, в 2020 году — 2136 штук с общей суммой в 1,543 миллиарда рублей, в 2021 году — 2487 штук с общей суммой в 1,624 миллиарда рублей, и в 2022 году — 2702 штук с общей суммой в 2,3 миллиарда рублей.

Эксперт проекта "Контур.Торги" Василий Данильчик рассказал, что четверкой лидеров российского рынка на протяжении четырех лет были отечественные продукты корпораций "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", а также иностранные аналоги от ESET Software и Microsoft. Лидерами российского антивирусного ПО на 2022 год были продукты "Лаборатории Касперского" — как по количеству закупочных процедур, так и по сумме завершенных торгов.

С 2019 года по 2022 год госзакупки продуктов "Лаборатории Касперского" выросли по количеству на 29% — до 2 126 процедур, по сумме опубликованных торгов — на 135%, до 2 миллиардов рублей. Закупки антивирусов от компании "Доктор Веб" за четыре года выросли по количеству проводимых процедур на 48% — до 571, по сумме опубликованных торгов — на 264%, до 255 миллиона рублей.

При этом объем закупок антивирусов иностранных производителей сокращался. С 2019 по 2022 год госзакупки антивируса ESET Nod32 словацкой компании ESET Software, уменьшились в 9 раз по количеству процедур — до 5 процедур, и в 7 раз по сумме опубликованных торгов — до 870 тысяч рублей. А уход с российского рынка корпорации Microsoft приостановил закупки заказчиками ОС Windows, в которую включалось антивирусное ПО Microsoft Defender.

"Увеличение доли отечественных решений закономерно. На это повлиял уход иностранных производителей ПО с российского рынка (ESET Software и Microsoft) и введение лицензирования антивирусов для госнужд от ФСБ и ФСТЭК. Лицензиями сегодня обладают решения "Лаборатории Касперского" и компании "Доктор Веб". Эти обстоятельства позволяют отечественным разработчикам быстро развиваться и наращивать обороты на рынке госзаказа", — пояснил Данильчик.