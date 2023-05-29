МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. В России нужно создать аналог "китайского файрвола", чтобы было невозможно обходить блокировки нежелательных сайтов, если законодательство будет игнорироваться и впредь, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. Минсельхоз предложил досудебную блокировку сайтов, торгующих сигаретами

"В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог "китай‌ского файрвола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства", — отметил сенатор.

Он привел в пример "Википедию", ставшую "информационным оружием" в руках стран Запада и где "намеренно искажаются" многие исторические и политические факты, связанные с Россией.

"Как показывает практика последних лет, саморегулирование социальных сетей‌ и интернет-площадок обеспечить достаточно сложно, требуется более ответственный подход к регулированию этой отрасли", — сказал Шейкин.

Парламентарий подчеркнул, что надо отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России, а именно — "возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства".

В китайском сегменте интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая "великим файрволом". Сейчас в материковом Китае, в частности, заблокированы западные соцсети и мессенджеры, сайты ряда ведущих мировых СМИ.

Ранее фонд Wikimedia — оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" — был оштрафован семь раз за неудаление запрещенного контента, 19 мая в отношении фонда мировом судебном участке Таганского района Москвы был зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из "Википедии".