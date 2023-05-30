МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Не следует опасаться, что внедрение технологий искусственного интеллекта приведет к увольнениям в той или иной сфере — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Никто не потеряет работу. Я всегда привожу простой пример: когда я занимался автоматизацией бухгалтерии в 90-х годах, бухгалтеры жаловались мне, что мы собираемся их выгнать и вместо них поставить компьютеры. Что произошло, когда мы убрали счеты? Бухгалтеров стало больше. Так же и здесь", – сказал он.

По словам Клименко, программы, подобные ChatGPT, дают лишь исходный материал для анализа, оценивать и обрабатывать его в любом случае будет человек.

"Как живут программисты? Во-первых, у нас есть библиотеки, мы почти ничего уже не пишем с нуля. Написаны тысячи и тысячи кодов, но под конкретную задачу нельзя взять ранее написанную историю, все равно нужно доделывать. То же самое с контентом, который готовит ChatGPT или с картинками, которые рисует Midjourney. Вы получаете готовый результат и можете с ним согласиться, это ваше право. Но обычно и текст, и картинки все равно требуют проверки и доделки по тысяче причин", – объяснил эксперт.