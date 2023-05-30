МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением, исходные коды которого размещены в открытом доступе и доступны всем желающим, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. В Сбербанке рассказали, как хакеры помогают друг другу

"Эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения Umbral, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей. Примечательно, что исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим", — выяснили специалисты.

Отмечается, что для доставки вредоносного ПО в корпоративные сети злоумышленники выбрали простой, но эффективный метод — фишинговые письма, к которым были приложены файлы с опасными ярлыками. Они были замаскированы под документы с названием "План Рейдеров", а открытие такого файла запускало процесс компрометации устройства.

Вредонос Umbral позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе и извлекать аутентификационные данные из широкого ряда приложений, включая браузеры Chrome, Opera и "Яндекс Браузер", мессенджера Discord и игры Minecraft.

Эксперты обратили внимание, что многие из этих приложений могут содержать не только пароли для личных учетных записей, но и для корпоративных, что может позволить атакующим получить доступ к целевой сети, а потом использовать ее для рассылки фишинговых писем внутри организации.