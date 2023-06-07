МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Reddit сокращает около 5% штата и замедляет набор сотрудников в связи с реструктуризацией ключевых частей своего бизнеса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора Стива Хаффмана. СМИ узнали о масштабных сокращениях в облачном подразделении Alibaba

"Социально-медийная компания Reddit увольняет около 90 сотрудников и замедляет прием на работу в связи с реструктуризацией ключевых частей своего бизнеса. Сокращения составят около 5% штата Reddit, насчитывающего примерно 2000 человек", — пишет газета.

Издание добавляет со ссылкой на гендиректора, что компания до конца года сократит количество сотрудников примерно на 100 человек, тогда как ранее, напротив, планировала нанять 300.

Reddit — американская социальная сеть, основанная в 2005 году. Она поддерживает сайт, сочетающий черты собственно соцсети и форума, где зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию.