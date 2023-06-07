МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и "Сбер" возглавили рейтинг технологичности российских IT-компаний, составленный на основе числа имеющихся у компаний действующих патентов в области цифровых технологий, говорится в исследовании АНО "Цифровая Экономика" проведенном совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Мишустин предложил уехавшим из России IT-специалистам вернуться

В рамках исследования оценивался уровень технологичности российских IT-компаний, цифровых платформ и экосистем.

"Результатом стал рейтинг таких организаций по размеру патентного портфолио в области цифровых технологий — числу действующих российских патентов по соответствующим направлениям. В топ-3 вошли "Яндекс" — 411 патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, "Лаборатория Касперского" — 408 патентов и "Сбер" — 305 патентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подходы лидеров рейтинга к формированию патентного портфеля значительно различаются. Например, "Яндекс" использует смешанный подход: в портфеле компании почти три четверти — патенты на изобретения и одна четверть — на промышленные образцы. "Лаборатория Касперского" почти все патентуемые разработки охраняет в качестве изобретений. В цифровом портфеле "Сбера" большую часть (почти 70%) занимают патенты на промышленные образцы.

"На долю тройки лидеров приходится около 76% действующих цифровых патентов на изобретения, которые принадлежат компаниям, включенным в рейтинг, и почти 95% — на промышленные образцы в этой области", — отмечается в сообщении.

В топ-10 с числом действующих патентов РФ в диапазоне от 67 до 11 вошли небольшие или специализированные компании "Инфотекс", "Национальное радиотехническое бюро", ITV, Smart Document Engine, "ЭЛВИС-НеоТек", Vizex, InfoWatch и "Супертел".