МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Антимонопольные регуляторы Европейского союза могут обязать компанию Google из холдинга Alphabet Inc продать часть своего бизнеса рекламных технологий, сообщил вчера агентству Reuters источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.

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Главный антимонопольный орган ЕС, Европейская комиссия, может подать официальную жалобу на Google уже в среду, сказал источник. Попытки ослабить доминирование технологического гиганта в сфере цифровой рекламы предпринимают регуляторы по обе стороны Атлантики.

В 2022 году Европейская комиссия начала расследование масштабного присутствия Google почти на всех уровнях цепочки поставок медийной онлайн-рекламы, выразив обеспокоенность доминирующим положением компании.

Предписания о разделении бизнеса от антимонопольного органа ЕС поступают редко. Однако недовольство усилилось после того, как Google не смогла разрешить опасения регулятора в сфере конкуренции, сказал источник.

Комиссия и Google не ответили на просьбу Reuters о комментарии.

По данным исследовательской компании Insider Intelligence, Google — главная мировая платформа цифровой рекламы, на нее приходится 28% глобальной рекламной выручки.

В 1-м квартале продажи рекламы Alphabet снизились по сравнению с предыдущим годом до 54,55 млрд долларов, но превзошли ожидания аналитиков. Общая выручка материнской компании Google за этот период составила 69,79 млрд долларов.

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Доминирующее положение Google в сфере онлайн-рекламы в последние несколько лет все чаще привлекает внимание. Жалобы конкурентов на якобы антиконкурентную практику компании привели к антимонопольным расследованиям на многих континентах.

В начале этого года Соединенные Штаты подали иск против Google с требованием продать пакет программ для управления рекламными кампаниями. Регуляторы обвинили компанию в незаконном злоупотреблении доминирующим положением в сфере онлайн-рекламы. Google отрицает любые правонарушения.

О вероятном шаге ЕС впервые сообщила в понедельник газета Wall Street Journal.