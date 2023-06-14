С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Дефицит кадров по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Вопрос специалистов очень важен. И ситуация здесь тяжелая. Дефицит кадров сегодня по некоторым ключевым специальностям в области кибербезопасности составляет не менее 20 тысяч человек, при этом он может еще увеличиться", — прокомментировал он тему обеспеченности России кадрами в сфере кибербезопасности.

Кузнецов отметил, что сегодня хорошо подготовленный выпускник одного из самых лучших вузов страны вряд ли эффективно сможет выполнять элементарные функциональные обязанности в сфере информационной безопасности в банке. Поэтому банку приходиться тратить дополнительные время и ресурсы, чтобы дать необходимые знания и навыки, добавил он.

"Необходимо срочно предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, готовить в наших вузах необходимое количество квалифицированных кадров. Об этой проблеме знает и правительство, и соответствующие ведомства, они этим занимаются. Тем не менее, нам представляется, что фокусы и области знаний должны быть уточнены", — призвал зампред правления Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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