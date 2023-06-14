МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" сохраняет лидерство в России как по объему контента, так и по числу авторов, несмотря на их небольшое снижение с осени прошлого года, говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомились РИА Новости. VK разрабатывает свой аналог Tinder, пишет СМИ

"ВКонтакте" сохраняет лидерство и по авторам (-2% к октябрю 2022 года), и по объему контента (+3%) со значительным отрывом по авторам от Instagram*, а по контенту — от "Одноклассников". Возраст авторов остается неизменным, основная аудитория: 25-45 лет. Активность авторов выросла на 5% — за месяц каждый пользователь публикует теперь в среднем почти 18 сообщений", — говорится документе.

"По числу авторов Telegram по-прежнему уступает ВКонтакте. И при этом по-прежнему является лидером по объему публикуемого на платформе русскоязычного контента. Что подтверждает двойную роль платформы — как лидирующего мессенджера, и как лидирующую медийную новостную платформу. Однако более 40% сообщений в Telegram — это, по-прежнему, результат бот-активности", — отмечается в документе.

Количество авторов Instagram в марте 2023 года по сравнению октябрем 2022 года сократилось на 8%, объем контента — на 6%. При этом соцсеть в заблокированном состоянии сохраняет за собой второе место по авторам и третье по объему контента. Активность авторов здесь почти самая низкая — пользователи публикуют в месяц только 2,4 поста. Ниже только у TikTok — 1,7 публикации за месяц.

Сохранил свою третью позицию в общем рейтинге, несмотря на падение числа авторов и объема контента, и YouTube, хотя эти показатели у него снижаются второй год подряд. Эта сеть остается главным видеохостингом, выполняющим для россиян роль интернет-телевизора, отмечается в исследовании.

Telegram оказался единственной платформой, чьи аудиторные показатели постоянно росли с весны 2022 года. "При сравнении данных за октябрь 2022 года и март 2023 можем видеть рост числа авторов на 30%, а объема контента — на 4%. Однако активность авторов падает сразу на 20%. Если это тренд, то в следующем периоде мы не увидим роста контента, только рост авторов", — говорится в документе.

Драматическое снижение показателей наблюдается у TikTok — практически в 2 раза (минус 95%) по авторам и минус 77% по объему контента. Также системно продолжают снижаться аудиторные показатели Twitter в России: с октября 2022 года по март 2023 года сеть потеряла 15% авторов и 28% контента. Общее число активных авторов в социальных медиа в России за март составило 63 миллиона. Авторы написали 1,44 миллиарда публичных сообщений — постов, репостов и комментариев.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская