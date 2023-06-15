С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Мошенники в России начали использовать ChatGPT для составления более грамотных фишинговых писем, по ошибкам в которых ранее можно было определить, что письмо является мошенническим, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах

"Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT", — сказала Кулашова, отвечая на вопрос, используют ли уже мошенники в своих схемах искусственный интеллект.

По ее словам, он может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов. "Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее – значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше. Но он пока все еще не очень умный — безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен", — добавила Кулашова.

Также, по ее словам, искусственный интеллект может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. Но противодействовать таким атакам тоже можно. "К тому же, не стоит забывать, что сложная атака — это дорого и, использование нейросетки — тоже пока дорого", — отметила Кулашова.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 11.30 мск.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.