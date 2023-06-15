С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Выручка "Лаборатории Касперского" в B2B-сегменте в начале 2023 года в России выросла более чем на 20%, в B2С — более чем на 10%, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах

"Мы продолжаем уверенный рост в России. За первые пять месяцев B2B выручка выросла более чем на 20%, а в B2С сегменте — более чем на 10%", — сказала она.

"Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель — Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 11.30 мск.