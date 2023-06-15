С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Прогнозировать что-либо в области роста количества утечек данных в России сложно, но тенденции этого года показывают, что в 2023 году, вероятнее всего, их число возрастет, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. Мошенники в России начали использовать ChatGPT, рассказали в Kaspersky

"Прогнозировать что-либо сложно. Но тенденции, которые мы наблюдаем в начале года, показывают, что в этом году, вероятнее всего, продолжится рост количества объявлений об утечках", — сказала Кулашова, отвечая на вопрос, насколько может вырасти число утечек в этом году.

В начале месяца компания сообщила, что число опубликованных злоумышленниками значимых баз данных российских компаний с января по май 2023 года выросло на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за это время в сеть было выложено 197 миллионов строк пользовательских данных.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 11.30 мск.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.