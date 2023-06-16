С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" в этом году фиксирует больше целевых атак на объекты инфраструктуры и крупный бизнес, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава компании Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ. Хакеры переключились на крупные компании, сообщил Kaspersky

"Стало больше целевых атак на объекты инфраструктуры, на большие компании… Про атрибуцию говорить не буду, потому что в большинстве случаев атрибуция, кто за этим стоит, это уже не наша компетенция, потому что мы видим только то, что происходит", — заявил он в ответ на вопрос о том, как сейчас изменились атаки по сравнению с 2022 годом.

По словам Касперского, атаки становятся все более профессиональными — как на Россию, так и за её пределами.

"К сожалению, вот эти все юные мошенники, которые были юными, они взрослеют, учатся, обмениваются информацией. У них там свое сообщество, они организуются в кибербанды, в которых работают десятки человек. Они научились создавать очень профессиональные, довольно сложные кибератаки, которые для нас являются проблемой", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.